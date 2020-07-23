خشية رد من حزب الله.. جيش الاحتلال يتأهب في شمال فلسطين المحتلة

قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 23/7/2020، تعزيز قواته البرية شمال فلسطين المحتلة، وذلك تحسبًا لأي رد من حزب الله، في أعقاب استشهاد أحد كوادرها بغارة "إسرائيلية" في سوريا.

وذكرت هيئة كان العبرية، أن جيش الاحتلال قرر تعزيز قوات سلاح المشاة، بعدة نقاط في المنطقة الشمالية، وذلك بعد تقدير موقف من قيادة الاحتلال، حول احتمالية رد الحزب.

من جهته، قال المراسل العسكري يوسي يهوشع لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن " رئيس الأركان أفيف كوخافي يعمل على عدد من القضايا، منها : الاستعداد لرد محتمل من حزب الله".

أمس، سقطت قذيفتان "اسرائيليتان"، في احراش بمنطقة مزارع شبعا شمال فلسطين المحتلة، بالقرب من الحدود اللبنانية، وتبعه اندلاع حريق في المكان.

وأفادت قناة الميادين، بأن قوات الاحتلال أطلقت قذائف حارقة على منطقة سهل المجيدية على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وتصاعد الدخان من المكان، جراء سقوطها في منطقة خضراء.

وأوضحت مصادر إعلامية لبنانية، أنه عند الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم، سقطت قذيفتان في المنطقة الواقعة بين موقعي"رويسات القرن" و "زبدين" في مزارع شبعا المحتلة، بالتزامن مع تدريبات يجريها العدو الإسرائيلي بالذخيرة الحية في منطقة الجولان المحتل

وبينّت أن حرائق نشبت في المنطقة، ما استدعى على أثرها العدو سيارات الإطفاء للتعامل مع الحرائق.

يشار إلى أن جيش الاحتلال يجري تدريبات عسكرية في مناطق شمال فلسطين المحتلة، تحسبًا لأي تصعيد محتمل مع سوريا او لبنان.

والجدير ذكره، أن حزب الله، أعلن في بيان له يوم الثلاثاء، استشهاد أحد كوادره وهو علي كامل محسن جواد، بغارة جوية إسرائيلية على هدف جنوب العاصمة السورية دمشق.