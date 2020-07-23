مجدلاني يوضح موعد الإعلان عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

أكد أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية اليوم الخميس 23/7/2020، أن يوم الأحد المقبل سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية.

وأوضح مجدلاني في تصريحات إذاعية تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هناك إشكالية مع الاتحاد الأوروبي في موعد تحويل المخصصات، إلا أن الوزارة تسعى لنقلها اليوم، يتم يوم الأحد تحديد الموعد المخصص للصرف.

وشدد مجدلاني على أن الصرف سيكون بالتأكيد قبل عيد الأضحى المبارك.

وكانت وزارتا التنمية والمالية قد عقدتا بالأمس اجتماعاً ناقشا فيه موعد دفع المخصصات للأسر الفقيرة .

ووفق تصريحات حكومة رام الله، فإن وزارة المالية تعاني من أزمة اقتصادية صعبة ، وخاصة بعد رفضها لاستلام أموال المقاصة وتأخر رواتب الموظفين واستلامها بعد 60 يوماً نصف الراتب فقط .

وتستفيد نحو 110 أسرة فقيرة مستفيدة من الشئون الاجتماعية موزعين ما بين الضفة والقطاع سيتقاضون مخصصاتهم وسيصرف لهم مبلغ إجماله 40 مليون دولار.