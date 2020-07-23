عقوبات أمريكية في طريقها إلى اثيوبيا

ذكرت صحيفة "فورين بوليسي"، اليوم الخميس، أن الإدارة الامريكية تدرس حجب بعض المساعدات عن دولة إثيوبيا، في ظل إصرار الأخيرة على ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق شامل مع دول النيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في الكونغرس الأمريكي، أن إدارة ترامب تدرس حجب المساعدات عن اديس ابابا، نتيجة التوتر السائد الذي احدثه مشروع "سد النهضة" بين مصر وإثيوبيا والسودان.

أشارت إلى ان مسؤول أمريكي، قال: "الإدارة الامريكية ادركت حاليًا بأن تقف بجانب مصر".

يُشار إلى أن الولايات المتحدة الامريكية، ساعدت في المحادثات الرباعية بشأن مشروع سد النهضة الاثيوبي، في حين، رفضت اثيوبيا التوقيع على اتفاق نهائي.

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، أن بلاده تعمل كوسيط محايد، في مسألة السد.

وأوضح المتحدث، ان هدف بلاده هو مساعدة مصر وإثيوبيا والسودان في التوصل إلى اتفاقية عادلة بشأن ملء وتشغيل السد بما يضمن مصالح البلدان الثلاثة.