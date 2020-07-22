البطيخ الأحمر ليس مفيدًا للجميع وهذه الفئة عليها الحذر

حذرت خبيرة تغذية روسية، أصحاب الأمراض المزمنة في الجهاز الهضمي من تناول فاكهة البطيخ الأحمر بشكل كبير جدًا.

وطالبت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية في روسيا، من يعاني من أمراض مزمنة في الجهاز الهضمي أن يتجنب تناول البطيخ.

وقالت د. فوس: "على الأشخاص الذين يعانون من الإسهال والتهابات في القولون وحصى في الكلى وامراض البروستات، الامتناع عن تناول البطيخ الأحمر".

وأكدت أن تناول البطيخ الأحمر مفيد جدا لكن ليس للفئة المذكورة فهو يتكون تقريبا من 100% من الماء ويروي العطش، وهو غني بالمواد المعدنية والفيتامينات وغيرها.

ويحتوي البطيخ الأحمر على نسبة عالية من صبغة الليكوبين والتي تحفز إنتاج الكولاجين وتحمي الجلد من تأثير الأشعة فوق البنفسجية".

وقدمت د. فوس نصيحة لمن يرغب في تناول البطيخ حيث قالت: "يجب تناول 200 غرام من البطيخ الأحمر في اليوم الواحد "لأن نضوج البطيخ الأحمر قبل موسمه، يشير إلى استخدام النترات للإسراع في نضوجه مبكرا، لذلك لا ينصح بتناوله".