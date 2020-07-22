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نصيحة ذهبية تناول البازلاء الخضراء لهذا السبب

  • فلسطين اليوم - سان بطرسبورغ
  • 23:22 - 22 يوليو 2020
بازيلاء بازيلاء
تقارير
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قدمت أخصائية في مجال الحمية والتغذية في روسيا نصيحة ذهبية حول ضرورة تناول البازلاء لمن يرغب في الحصول على جسم رشيق ومن يرغب في عملية التخفيف وانقاص الوزن.

وأوضحت الاخصائية أولغا كوندراتينكو من سان بطرسبورغ، إن البازلاء الخضراء تساعد في عملية التنحيف وإنقاص الوزن، مشيرة إلى أن البازلاء مثل البقوليات الأخرى، ليست عالية في السعرات الحرارية، لكنها يمكن أن تكون بمثابة مصدر للبروتين النباتي.

ولفتت إلى أن هذا هو السبب في أنها توصف كمادة غذائية، في كثير من الأحيان، إذا كانت هناك رغبة في فقدان الوزن.

وتوجد في البازلاء خصائص قيمة أخرى، من بينها التأثير الإيجابي على تكوين الدم، وهي تحسن وظائف الدماغ، ومفيدة للوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي، وتصلب الشرايين.

 

الحالات التي لا يجوز فيها تناول البازلاء

ولاحظت كوندراتينكو، أن هناك حالات لا يجوز فيها تناول فيها البازلاء على سبيل المثال، الحساسية تجاه هذه المادة، أو في حالات ما بعد الجراحة.

في وقت سابق قال ميخائيل جينزبرج الدكتور في العلوم الطبية ومدير معهد أبحاث سمارا لأغذية الحمية والعلاج الغذائي، إن البازلاء تحمي من السرطان وتقوي العظام، من عيوبها، فقط أنها يمكن أن تؤدي إلى نفخ في البطن.

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