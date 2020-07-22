أسرار خفية عن حياة الثعلب الاحمر ما علاقته بالصاروخ

يتساءل الكثير من الناس عن الأسرار الخفية في حياة الثعلب سواء عن سبب لقبه بالماكر وعلاقته بالسرعة كالصاروخ وإصدار الأصوات المختلفة والتي تشكل لغزًا محيرًا للكثيرين.

في هذه المقالة سنتحدث عن حياة الثعلب في محمية أرز الشوف في جبل لبنان والتي تعتبر قبلة عشاق الطبيعة، وهي تضم الكثير من الحيوانات والنباتات الهامة والنادرة.

ومن الحيوانات الهامة والتي أمست نادرة اليوم فيها هو الثعلب الأحمر، الذي ينتمي إلى فصيلة الكلبيات، وهو أصغر من ابن آوى ومن الذئب.

ويتميز الثعلب الأحمر عن طريق ذيله الكثيف الطويل ذي الرأس الأبيض، ولونه بني ضارب للحمرة، وقد تأقلم على التواجد في أماكن التجمّع البشري بسبب قلّة الضواري وزيادة المؤونة الغذائية.

ومن الطبيعي أن تقتات الحيوان البرّي الصغير على القوارض والطيور والحشرات والزواحف والقنافذ والعقارب والثمار السكريةٌ وينشُط غالبًا في الليل.

الثعلب الاحمر

وتعد قدرة هذا الحيوان (الثعلب الأحمر) على العثور على الطعام، حتى خلال فصل الشتاء، أحد الأسباب وراء شهرة الثعالب الحمراء بكونها ماكرة وذكية.

وتتزاوج الثعالب في فصل الشتاء، وبعده مباشرة، تبني الأنثى وكرًا تضع فيه بين واحد و 12 جرواً، وبحسب القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، فإن أعداد الثعالب الحمراء مستقّرة في العالم.

فِراء الثعالب الحمراء ليس دائماً أحمر بل يتمايز أحياناً بين البنيّ الداكن المائل إلى الحمرة مع ألوان أخرى والذي يتمايز لوناً وكثافة بين نوع وآخر.

وذنبها الطويل (يزيد عن نصف طول الجسد) الكثيف الفراء وهو ما يجعلها تبدو أكبر من حجمها الطبيعي، وهي سريعة وتمتاز بمرونة حركتها وهو ما يُسهّل عليها المباغتة، وبإمكان الثعالب الحمراء أن تعدو حتى سرعة 49 كلم في الساعة (لفترات ليست طويلة).

الثعلب والصواريخ الموجهة!

1. الثعلب يحب الانفراد: لا يحبّذ هذا الحيوان التواجد في أماكن مزدحمة على الرغم أن له أسرة صغيرة ويقوم بالاختباء في الجحور تحت الأرض، لكنه يحبّ النوم بمفرده.

2.يمتلك صفات مشتركة مع القطط: الثعلب والقطط كائنات أكثر نشاطاً بعد غروب الشمس . كما يصطاد الثعلب فريسته بطريقة مشابهة للقط من خلال المطاردة ثم الانقضاض على فريسته.

والقط والثعلب لديهما شعيرات على العمود الفقري، حيث يمتلك الثعلب مخالب قابلة للسحب التي تسمح له بتسلّق أسطح المنازل والأشجار ، كما أن بعض الثعالب تنام في الأشجار تماماً مثل القطط .

3. تستخدم المجال المغناطيسي للأرض: الثعالب مثل الصواريخ الموجهّة في استخدامها للمجال المغناطيسي للأرض! للبحث عن غيرها من الحيوانات مثل الطيور، أسماك القرش، السلاحف، كما انه أول حيوان يستخدم المجال المغناطيسي لصيد الفريسة.

4. الثعلب والحشرات : يسمى الثعلب بالخفّاش ذو أذنين،لأنه يستخدم أذنيه مثل الخفافيش في الاستماع إلى صوت الحشرات،حيث يعيش على تناول هذه الحشرات والسحالي وتتكون حميته الغذائية من النمل الأبيض.

5. يمتلك الثعلب أصواتاً متعددة : يتمتع الثعلب بحوالى 40 صوتاً مختلفاً، وبعضها لا يمكننا الاستماع إليه، لكن الأكثر إثاره هو صوت "الصراخ".