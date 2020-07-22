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الاحتلال يفرج عن مدير مركز يبوس ومدير المعهد الوطني للموسيقى

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 22:37 - 22 يوليو 2020
معتقل اسرائيلي معتقل اسرائيلي
تقارير
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أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء عن مدير مركز يبوس الثقافي في مدينة القدس المحتلة رانيا الياس، ومدير المعهد مركز الوطني للموسيقى سهيل خوري.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت اليوم الأربعاء 22/07/2020 مقر مركز يبوس الثقافي في مدينة القدس المحتلة، واستولت على ملفات وممتلكات خاصة به.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال أيضا منزل مديرة المركز رانيا الياس، ومنزل مدير المعهد الوطني للموسيقى سهيل خوري، واقتادتهما إلى مركز "يبوس" واستولت على ملفات وممتلكات خاصة، وأبلغتهما بأنهما موقوفين على "ذمة التحقيق".

كما اقتحم الاحتلال منزل مدير شبكة شفق داوود الغول وقامت بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته، وتفتيش منزل عائلته.

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