ألوية الناصر تكشف عن فيديو قنص ضابط إسرائيلي في حرب 2014

كشفت ألوية الناصر صلاح الدين التابعة للجان المقاومة الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء عن مقطع فيديو لقنص ضابط اسرائيلي على حدود قطاع غزة خلال حرب 2014.

وظهر الضابط الإسرائيلي الذي يدعى وفقًا لألوية الناصر صلاح الدين "أوهاد شيمش" أثناء حديثه مع أحد الجنود على حدود منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة.

فيديو قنص ضابط إسرائيلي

ووفقًا لمقطع الفيديو فإن الشهيد فادي المصري تمكن وبإشراف من الشهيد اياد الصالحي قنص الرائد الإسرائيلي "أوهاد شيمش" بشكل متقن حيث سقط الرائد الإسرائيلي على الأرض مقتولًا.

وبعد سقوط شيمش جن جنون الاحتلال الإسرائيلي وبدأت بإطلاق النار بشكل كثيف جدًا بشكل عشوائي دون تحديد مكان القناص.

يُشار إلى أنه يصادف اليوم الثاني من ذكرى الاجتياح البري من الحرب الإسرائيلية عام 2014 على قطاع غزة.