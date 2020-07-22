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ألوية الناصر تكشف عن فيديو قنص ضابط إسرائيلي في حرب 2014

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:37 - 22 يوليو 2020
فيديو قنص جندي اسرائيلي.JPG فيديو قنص جندي اسرائيلي.JPG
تقارير
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كشفت ألوية الناصر صلاح الدين التابعة للجان المقاومة الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء عن مقطع فيديو لقنص ضابط اسرائيلي على حدود قطاع غزة خلال حرب 2014.

وظهر الضابط الإسرائيلي الذي يدعى وفقًا لألوية الناصر صلاح الدين "أوهاد شيمش" أثناء حديثه مع أحد الجنود على حدود منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة.

 

فيديو قنص ضابط إسرائيلي

ووفقًا لمقطع الفيديو فإن الشهيد فادي المصري تمكن وبإشراف من الشهيد اياد الصالحي قنص الرائد الإسرائيلي "أوهاد شيمش" بشكل متقن حيث سقط الرائد الإسرائيلي على الأرض مقتولًا.

وبعد سقوط شيمش جن جنون الاحتلال الإسرائيلي وبدأت بإطلاق النار بشكل كثيف جدًا بشكل عشوائي دون تحديد مكان القناص.

يُشار إلى أنه يصادف اليوم الثاني من ذكرى الاجتياح البري من الحرب الإسرائيلية عام 2014 على قطاع غزة.

 

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