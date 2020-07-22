نتنياهو يقرر الذهاب لانتخابات جديدة في نوفمبر المقبل

قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء الذهاب إلى انتخابات جديدة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر (11 – 2020).

ووفقًا لصحيفة هآرتس فإن نتنياهو قرر عدم طرح الميزانية والذهاب إلى انتخابات جديدة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وتشهد حكومة نتنياهو خلافات كبيرة جدًا حول اقرار الميزانية العامة للبلاد فنتنياهو رئيس الحكومة ورئيس حزب الليكود يصر بشكل كامل على المصادقة على ميزانية سنة واحدة فقط لعام 2021 بينما يُصر رئيس حزب "أزرق أبيض – كاحول لافان" بيني غانتس على المصادقة على الميزانية لمدة سنتين.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن نتنياهو يصر على ميزانية لعام واحد، لكي تكون لديه إمكانية التوجه إلى انتخابات مبكرة في حزيران/يونيو العام المقبل في حال عدم المصادقة على ميزانية العام المقبل أثناء ولايته كرئيس حكومة وقبل تولي غانتس المنصب.

وفي هذه الحالة، يبقى نتنياهو رئيسا للحكومة حتى الانتخاب، بموجب الاتفاق الائتلافي.

ويبدو أن القرار الذي كشفت عنه صحيفة هآرتس كان مبكرًا لا سيما وأن القانون الإسرائيلي ينص على أن آخر موعد للمصادقة على الميزانية الجديدة هو يوم 25 أغسطس/ آب الوشيك.

أي بعد خمسة أسابيع، بعد مرور مائة يوم من عمر الحكومة الجديدة، وفي حال تعذر التوصل الى تفاهم بين اقطاب الائتلاف الحكومي وطرح الميزانية للمصادقة عليها في الكنيست، فإن ذلك يعني، التوجه الى انتخابات برلمانية جديدة.