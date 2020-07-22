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حقيقة اعادة تفعيل الرسم الثابت لنظام الدفع المسبق لكهرباء غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:52 - 22 يوليو 2020
كهرباء توضيحية كهرباء توضيحية
تقارير
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تداول العديد من الفلسطينيين في قطاع غزة أخبارًا تفيد بأن شركة كهرباء غزة أعادت تفعيل الرسم الثابت البالغ 10 شيكل لنظام الدفع المسبق للمشتركين، الأمر الذي نفته الشركة بشكل مطلق.

وأكدت الشركة في تصريح صحفي مساء الأربعاء، أن قرار تجميد الرسم الثابت البالغ 10 شيكل منذ بدء تشغيل النظام ما يزال سارياً، قائلة: "كل ما يُشاع حول إعادة تفعيل الرسم الثابت كباقي الاشتراكات الأخرى غير دقيق ولا أساس له من الصحة ولا يستند لأي مسوغات تبرر عملية نشره أو تداوله".

وأوضحت الشركة، أن مسألة تجميد الرسوم كانت لتشجيع المواطنين على تركيب تلك النوعية من العدادات، أو عمل اشتراكات جديدة أو التحويل من العدادات الميكانيكية لنظام الدفع المسبق، مشيرة إلى أنه لم يتم تفعيل تلك الرسوم حتى الآن، وأن تفعيلها يستند لاعتبارات ومحددات يُعاد تقييمها ودراستها من قبل الجهات المختصة كل فترة، وذلك لارتباطها بأنظمة ولوائح ومتطلبات عدة جهات وأطراف تعمل ضمن منظومة الطاقة في فلسطين.

ودعت شركة كهرباء غزة، وسائل الإعلام إلى ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء ما يشاع هنا وهناك، مؤكدةً حرص الشركة على خدمتهم والتخفيف عنهم.

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