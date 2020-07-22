اشتية يعلن وصول 18 شحنة من المعدات والمستلزمات الطبية

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية د. محمد اشتية مساء اليوم الأربعاء، وصول 18 شحنة من أصل 40 شحنة من المعدات والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة.

وأشار إلى أن الشاحنات تم منحها لوزارة الصحة في فلسطين من بعض الدول العربية والأجنبية عن طريق الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن الشاحنات المتبقية ستصل خلال الايام القليلة القادمة.

جاء ذلك خلال ترأس د. الحمد الله اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الصحة برام الله، اجتماعا لغرفة العمليات الخاصة بتعزيز جهود الوزارة في مواجهة خطر تفشي وباء "كورونا".

وحضر الاجتماع مدير عام الخدمات الطبية العسكرية اللواء طبيب ميسون البنا، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز قدرة الإسعاف والطوارئ الخاصة بالخدمات الطبية العسكرية، وجمعية الهلال الأحمر، وكافة المؤسسات التي تقدم هذه الخدمة.

ويأتي تعزيز قدرة الاسعاف والطوارئ في تلك المؤسسات لرفع وتيرة مساندتها لوزارة الصحة، والعمل على توحيد عملها من خلال قيادة مركزية واحدة.