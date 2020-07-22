اخطارات بوقف البناء وهدم منزل غرب بيت لحم

سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء ثلاثة عائلات في قرية الولجة غرب بيت لحم اخطارات بوقف البناء وهدم منزل قيد الانشاء وأربعة بيوت زراعية.

ووفقًا للناشط الشبابي ابراهيم عوض الله فإن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الولجة وتحديدا منطقة جبل رويسات جنوبا، وأخطرت بوقف البناء ومن ثم الهدم لمنزل يعود للمواطن أمين فوزي خليفة، بحجة عدم الترخيص.

وقال عوض الله: "واخطار قوات الاحتلال أربعة بيوت زراعية بوقف البناء والهدم تعود لكل من طه محمد عوض الله، والشقيقين خالد، وأحمد محمد الاعرج، وعماد خضر الاعرج.

وأشار عوض الله، إلى أنه تم اعطاء مدة لأصحابها بهدمها بأنفسهم، واذا لم يتم ذلك سيتم الهدم على نفقتهم.

يشار الى أن قرية الولجة تتعرض لهجمة استيطانية تمثلت بهدم العشرات من المنازل واخطار أخرى بالهدم ووقف البناء.