إصابة جديدة بـ"كورونا" في سلفيت وإغلاق منطقة بديا

أعلن محافظ سلفيت اللواء د. عبد الله كميل، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المتلازم التنفسية من مرض (كوفيد 19)، فيما قرر المحافظ إغلاق المنطقة التي ظهرت منها الاصابة.

وأوضح محافظ سلفيت ، انه الصحة سجلت اصابة جديده بالفيروس، في منطقة بديا، مشيرًا إلى ان المصاب، عامل في مستوطنة "بركان".

وقرر المحافظ، إغلاق قرية "كفر الديك" مدة 48 ساعة؛ حتى تتمكن طواقم الامن والطب الوقائي، من تحديد خارطة المخاطين للحالة المصابة في القرية.

من جهته، أعلنت وزارة الصحة برام الله، صباح اليوم الاربعاء، عدم تسجيل اي وفيات في صفوف المواطنين وتسجيل 356 إصابة في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة ان عدد حالات التعافي: 16 حالة تعافٍ في محافظة نابلس

وبينت ان عدد حالات الموجودة في غرف العناية المكثفة: 16 حالة في غرف العناية المكثفة، بينها 4 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

- إجراء 3598 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها

- عدد الحالات النشطة الكلي: 9088

- عدد حالات التعافي: 2124

- عدد حالات الوفاة: 67

توزيع الإصابات على المحافظات:

محافظة القدس (186): مدينة القدس 186.

محافظة الخليل (154): مدينة الخليل 60- حلحول 16- بيت أولا 1- يطا 6- تفوح 3- بني نعيم 3- دورا 27- الظاهرية 1- الريحية 8- بيت أمر 4- بيت كاحل 2- ترقوميا 4- سعير 1- مخيم العروب 2- الشيوخ 2- صوريف 3- نوبا 1- بيت عوا 3- خاراس 2- إذنا 5.

محافظة طولكرم (1): عتيل 1

محافظة بيت لحم (8): مدينة بيت لحم 5- الدوحة 3.

محافظة نابلس (6): مدينة نابلس

قطاع غزة (1): 1

يشار إلى أن الرئيس محمود عباس، أعلنت حالة الطوارئ القصوى في عموم الأراضي الفلسطينية، مارس الماضي، وتم تمديها الشهر الحالي مدة 30 يومًا، ويشمل القرار إغلاق المرافق العامة والترفيهية والسياحية والرحلات إلى الخارج، باستثناء المرافق الحيوية.

وتشدّد الحكومة الفلسطينية، على إجراءاتها المتخذة في مواجهة الوباء، كما تحذر من مخالفة التعليمات، وأن الجميع سيقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.

والجذير ذكره، فلا تزال تمنع الحكومة إقامة الاعراس والحفلات وأماكن التجمعات، خوفًا من تفشي فيروس كورونا، مع ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي.