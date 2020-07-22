الخارجية تدعو المغادرين لإجراء فحص تثبت خلوهم من "كورونا"

دعت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، جميع المواطنين المغادرين على رحلات الاجلاء المعتمدة بضرورة عمل فحص للتأكد من خلوهم من الاصابة بفيروس كورونا.

وطالبت الوزارة الخارجية، بضرورة حصولهم على نتائج الفحص قبل توجههم الى الاستراحة.

ونبّهت إلى أنها لن تسمح لأي مغادر بالوصول الى الاستراحة دون ان يكون بحوزته نتيجة الفحص السلبية.

وفي السياق، أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود برام الله، أنها لن تسمح بسفر أي مواطن مسجل حسب كشوفات وزارة الخارجية والمغتربين، الا بعد حصوله على شهادة فحص تثبت خلوه من فايروس كورونا.

وأوضحت إدارة المعابر، انها قررت حضور شهادة الفحص، بناءً على ما ورد في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين.