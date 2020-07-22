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سقوط قذيفتين إسرائيليتين في مزارع شبعا شمال فلسطين المحتلة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:36 - 22 يوليو 2020
قذائف إسرائيلية (ارشيف) قذائف إسرائيلية (ارشيف)
تقارير
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سقطت قذيفتين اسرائيليتين، اليوم الأربعاء، في احراش بمنطقة مزارع شبعا شمال فلسطين المحتلة، بالقرب من الحدود اللبنانية، وتبعه اندلاع حريق في المكان.

 وأكدت قناة الميادين، أن قوات الاحتلال أطلقت قذائف حارقة على منطقة سهل المجيدية على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وتصاعد الدخان من المكان، جراء سقوطها في منطقة خضراء.

وأوضحت مصادر إعلامية لبنانية، أنه عند الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم، سقطت قذيفتين في المنطقة الواقعة بين موقعي"رويسات القرن" و "زبدين" في مزارع شبعا المحتلة، بالتزامن مع تدريبات يجريها العدو الإسرائيلي بالذخيرة الحية في منطقة الجولان المحتل.

وبينّت أن نشب حرائق في المنطقة، ما استدعى على أثرها العدو سيارات الإطفاء للتعامل مع الحرائق.

يشار إلى أن جيش الاحتلال يجري الان، تدريبات عسكرية في مناطق شمال فلسطين المحتلة، تحسبًا لأي تصعيد محتمل مع سوريا او لبنان.

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