يترقب الكثير من المواطنين والأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا في جمهورية مصر العربية، إعلان موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة ال500 جنيه من وزارة القوى العاملة ، والتي يتم صرفها علي ثلاث أشهر لكل فرد سعياً في تيسير الحالات الطارئ لدي المواطنين في شتى محافظات مصر.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة

وبحسب وسائل إعلام محلية مصرية، أشارت أن الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، سيقوم بعقد اجتماع من أجل الاستقرار علي موعد الدفع بالمرحلة الثالثة من العمالة غير المنتظمة، وذلك في القريب العاجل.

للاستعلام عن موعد الصرف أو غيره من التساؤلات من خلال الوسائل الأتية.

أولاً- الدخول على رابط وزارة القوى العاملة من هــــــــنا

ثانياً- تسجيل البيانات من خلال الموقع في منحة العمالة غير المنتظمة.

أو يمكن التواصل مباشرة من خلال رقم الخط الساخن 142 الذي حددته وزارة الاتصالات فقط.