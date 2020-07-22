أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر كما حددتها الهيئة العامة للدواء، الهيئة العامة للدواء بمصر حددت اسعار علاج كورونا والذي تم اتخاذ القرار باستخدامه كعلاج لفيروس كورنا المستجد كوفين 19 والعقار هو العلاج الوحيد للمصابين بفيروس كورونا حاليا

وحددت الهيئة، سعر “ريمديسيفير” أمبولات – حيث تقرر طرح المستحضر في صورة بوردة مجففة مخصصة للحقن الوريدي – بسعر 680 جنيهًا للأمبول.

كما حددت الهيئة، سعر منتج “أنفيزايرام” الجديد، الذي يحتوى على المادة الفعالة “أفيجان”، والذي تم اعتماده ضمن بروتوكول علاج “كورونا” في روسيا والصين والهند، حيث تقرر طرح الدواء الجديد بسعر 1260 جنيه للعبوة، التي تحتوي على 40 قرص.

ويعد “أنفيزيرام”، الدواء المثيل لعلاج “أفيجان” الياباني، الذي يستخدم لعلاج مرضى “كوفيد 19” ويحتوي على المادة الفعالة “فافيبيرافير”.