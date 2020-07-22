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إلغاء حفل جوائز نوبل بسبب "كورونا"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:48 - 22 يوليو 2020
جائزة نوبل جائزة نوبل
تقارير
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أعلنت مؤسسة "نوبل"، الليلة الماضية، إلغاء حفل جوائز نوبل السنوي للعام الجاري، بسبب فيروس "كورونا" المستجد، وما خلفه من شلل في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وتعد هذه أول مرة يتم فيها إلغاء حفل توزيع الجوائز منذ عام 1956.

وقال مدير مؤسسة "نوبل" لارس هايكنستين، في بيان صحفي، "أسبوع نوبل لن يكون كما هو عادة بسبب الوباء الحالي، هذا عام خاص جدا، يحتاج فيه الجميع لتقديم تضحيات والتكيف مع الظروف الجديدة".

وفي 3 تموز/ يوليو الجاري، فتح متحف جوائز "نوبل" أبوابه أمام الزوار وذلك للمرة الأولى منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، بسبب "كوفيد-19".

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