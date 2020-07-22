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د. محمد الهندي: تصريحات المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة "مخادعة و مضيعة للوقت"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:24 - 22 يوليو 2020
الهندي الهندي
تقارير
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رد  الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي على تصريحات المندوبة الامريكية في الامم المتحدة، كيلي كرافت.

و وصف الهندي تصريحات المندوبة الأمريكية بأنها "تصريحات مخادعة" و مضيعة للوقت ومحاولة الخداع.

و أوضح أن 25 عاما من التفاوض كانت غطاءً للاستيطان و التهويد ومصادرة أرض الضفة وتحويلها إلى دولة للمستوطنين الصهاينة،  ومسوغا للمطبعين العرب اللذين يصطفون على باب "إسرائيل" بذريعة أن هناك مفاوضات معها.

و أضاف الهندي: "إن مواقف أمريكا أكثر تطرفا حتى من ما يسمى اليمين الصهيوني وكل الإدارات الأمريكية ساعدت إسرائيل على ترسيخ الاستيطان ورفضت إدانته".

و أكد د. الهندي في سياق حديثه على أهمية المضي قدما في التصدي لهذه المواقف المخادعة والتصميم على بناء الوحدة الداخلية الفلسطينية على أرض الواقع .

و شنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، هجوما حادا على حركة "حماس"، وانتقدت تخصيص مجلس الأمن لجلسات شهرية لبحث "الصراع العربي الإسرائيلي".

 

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