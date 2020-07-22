الصحة: لا وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية وتسجيل 356 إصابة في الضفة والقدس

أعلنت وزارة الصحة برام الله اليوم الاربعاء 22/7/2020، عن عدم تسجيل اي وفيات في صفوف المواطنين وتسجيل 356 إصابة في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة ان عدد حالات التعافي: 16 حالة تعافٍ في محافظة نابلس

وبينت ان عدد حالات الموجودة في غرف العناية المكثفة: 16 حالة في غرف العناية المكثفة، بينها 4 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

- إجراء 3598 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها

- عدد الحالات النشطة الكلي: 9088

- عدد حالات التعافي: 2124

- عدد حالات الوفاة: 67

توزيع الإصابات على المحافظات:

محافظة القدس (186): مدينة القدس 186.

محافظة الخليل (154): مدينة الخليل 60- حلحول 16- بيت أولا 1- يطا 6- تفوح 3- بني نعيم 3- دورا 27- الظاهرية 1- الريحية 8- بيت أمر 4- بيت كاحل 2- ترقوميا 4- سعير 1- مخيم العروب 2- الشيوخ 2- صوريف 3- نوبا 1- بيت عوا 3- خاراس 2- إذنا 5.

محافظة طولكرم (1): عتيل 1

محافظة بيت لحم (8): مدينة بيت لحم 5- الدوحة 3.

محافظة نابلس (6): مدينة نابلس

قطاع غزة (1): 1