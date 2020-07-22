الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين شمال وشرق غزة

استهدفت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء 22/7/2020، مراكب الصيادين في عرض بحر مدينة غزة، وأطلقت النار تجاه المزارعين والأراضي الزراعية شرق المدينة.

وقالت مصادر محلية بأن جنود بحرية الاحتلال أطلقوا الرصاص وفتحوا خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وهم على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية، ما أضطرهم لمغادرة المنطقة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة خلف السياج الحدودي شرق غزة نيران أسلحتها الرشاشة، وقنابل الغاز المسيل للدموع على مجموعة من المزارعين والأراضي الزراعية شرق حي الزيتون جنوب شرق المدينة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين، الذين اضطروا لمغادرة أراضيهم والعودة إلى منازلهم.