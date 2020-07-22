ما هو حكم شراء الأضحية بالتقسيط؟

مع بدء العد العكسي لعيد الاضحى المبارك ، وبدء الأول من ذي الحجة تتواصل الأسئلة من المواطنين حول حكم شراء الأضحية بالتقسيط؟

الجواب وفقا للشيخ الداعية أ.د. سلمان نصر الداية

"لا يجوز شراء الأضحية بالأجل (التقسيط)، قياسًا على الحج وهو أوجبُ، فعن عَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أَوْفَى صَاحِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَمْ يَحْجُجْ، أَيَسْتَقْرِضُ لِلْحَجِّ؟ قَالَ: «لا». [ الشافعي/مسنده]. فإذا لم يجز الاقتراضُ للواجب، فلا يجوز للمندوب بالأولى، مع التنبيه أنَّ من استدانَ وضحى أجزأه ذلك. والله أعلم.