"الجهاد الإسلامي" تلتقي رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني

التقى وفد من "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين" ضم ممثلها في لبنان إحسان عطايا، ومسؤول العلاقات اللبنانية محفوظ منور، رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني معالي الوزير الدكتور حسن منيمنة، وذلك بحضور مدير مكتب لجنة الحوار الأستاذ عبد الناصر الأيي، وأمين سر مجموعة العمل اللبناني الدكتور زهير هواري.

وتناول اللقاء تعزيز التعاون اللبناني – الفلسطيني المشترك، وسبل تفعيل الاجتماعات في إطار لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، وضرورة معالجة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والسياسية المتعلقة بالشأن الفلسطيني في لبنان، أخذاً في الاعتبار الطبيعة الخاصة للوجود الفلسطيني في لبنان، وضرورة تحمل وكالة الأونروا لمسؤولياتها تجاه المخيمات الفلسطينية.

وأبدى المجتمعون حرصهم على استمرار التواصل والعمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني، والحرص على أفضل العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، بما يعزز الاستقرار، ويحفظ الحقوق الاجتماعية والمدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

كما أكدوا على التمسك بحق عودة الشعب الفلسطيني إلى وطنه، ورفضهم لكل مشاريع التوطين والتهجير.