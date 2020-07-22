قرية الطفيل لم تُباع والقضاء اللبناني يحتجز املاك حاكم مصرف لبنان احترازياً

نفى اعلام بنك مصرف لبنان تداول خبر بيع قرية الطفيل اللبنانية إلى جهة غير لبنانية كان انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتبنته مواقع إخبارية لبنانية، معتبراً أن هذا الخبر عار عن الصحة تماماً، وأن هذه الأملاك لا تزال ملك مصرف لبنان.

ورغم نفي البنك الى ان القضاء اللبناني أمر بالحجز الاحتياطي على أسهم لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في عدد من العقارات بمناطق مختلفة من البلاد، على خلفية دعوى من محامين تتهم سلامة بالفساد وبالتصرف بأملاك عمومية والنيل من مكانة الدولة.

ويعاني لبنان من ضائقة اقتصادية خانقة، يعزوها المحللون للفساد المستشري في البلاد، وللهندسة المالية التي اتبعها سلامة وفتحت الباب لاستغلال السياسيين للمال العام لمصالحهم الشخصية