بعد قرار إرسال مصر جنودها: تركيا تستعد لأي هجوم تتعرض له قواتها بليبيا

انتهت الحكومة التركية من إعداد خطة عسكرية ودبلوماسية للتعامل مع قرار البرلمان المصري بإرسال قوات إلى ليبيا، معلنة استعدادها للرد على أي هجوم تتعرض لها قواتها المتواجدة في ليبيا.

وذكرت مصادر مطلعة في الحكومة التركية لصحيفة "زمان"، أن أنقرة "تراقب تبعات قرار البرلمان المصري عن كثب"، ومستعدة للرد على أي هجوم تتعرض لها قواتها المتواجدة في ليبيا مهما كان الطرف الذي قام بالهجوم".

وشددت هذه المصادر على أنه إذا أرسلت "مصر قوات عسكرية إلى ليبيا فإن تركيا لديها خطة لزيادة قواتها ومعداتها العسكرية الموجودة في ليبيا للوقوف في وجه القوات المصرية".

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قد أكد مؤخرا أن بلاده "لا ترغب في تصعيد التوتر ومواجهة مصر في ليبيا"، إلا أنه شدد في نفس الوقت على دعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وقال قالن في هذا الشأن: "عند النظر إلى المشهد العام هذا، يتضح عدم وجود نية لدينا بمواجهة مصر أو فرنسا أو أي بلد آخر هناك (في ليبيا)".

وفي السياق ذاته، ذكر الكاتب الصحافي جتينار جتين في تقرير نشر بموقع "خبر ترك"، أن تركيا ستتابع كافة التحركات العسكرية داخل ليبيا في الفترة المقبلة متابعة وثيقة بنفسها".

ولفت جتين إلى الزيارة التي قام بها زعماء 14 قبيلة ليبية إلى مصر في الأسبوع الماضي لطلب التدخل العسكري المصري في ليبيا، مشيرا إلى أن موافقة البرلمان المصري على التحرك في ليبيا "من المتوقع أن يزيد من حدة التوترات في المنطقة خلال الفترة المقبلة".