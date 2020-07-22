مساعي ايرانية لزيادة التبادل التجاري مع العراق لـ20 مليار دولار

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء 21/7/2020، عن مساعي بلاده لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار سنوي بهدف تطوير العلاقات التجارية مع العراق.

تصريحات روحاني جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وذلك عقب محادثات جرت في طهران.

وقال روحاني، إنه بحث مع الكاظمي تطوير وتنمية العلاقات التجارية بين البلادين، مشددا على وجود إرادة إيرانية لتطوير العلاقات حتى 20 مليار دولار.

وأضاف، أن البلدين عازمان على تطبيق الاتفاقيات الموقعة سابقا خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى بغداد .

وبين ان احد الاتفاقيات تتعلق بالبنى التحتية الاقتصادية، بالإضافة لاتفاق الربط بواسطة السكك الحديدية بين خرمشهر والبصرة، واتفاق لتجريف شط العرب (تنظيف شط العرب) كونه النهر الوحيد الذي يتم عبره النقل البحري.

الرئيس الإيراني اشار إلى أنه خلال فترة تولي الكاظمي رئاسة الوزراء شهدنا تطورا في الحركة التجارية بين البلدين.

كذلك أعرب روحاني، خلال المؤتمر الصحفي، عن استعداد إيران لتلبية حاجة العراق في المجال الصحي والدوائي.