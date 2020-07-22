الذهب يسجل أعلى مستوى له منذ 9 سنوات

سجلت أسعار الذهب في ساعة متأخرة من الليلة الماضية اعلى مستوى لأسعار الذهب منذ 9 سنوات ، وذلك بعد ان قفزت لأكثر من 1% ، بسبب تراجع الدولار ، واستمرار انتشار فيرس "كورونا".

الفضة تخطت حاجز 20 دولارا للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى منذ يوليو 2016.

وكان سعر الذهب الساعة 14.55 بتوقيت غرينتش في المعاملات الفورية مرتفعا 1.1 بالمئة عند 1835.30 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011 عند 1841.01 دولار.

ورجح المحللون إن الذهب يستمد قوة من تراجع الدولار الأمريكي على الرغم من تحسن معنويات السوق.

وهبط مؤشر الدولار 0.47 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من 4 أشهر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 5.6 بالمئة الى 21.02 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لها منذ العشرين من يوليو 2016.