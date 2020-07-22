ارتفاع عدد وفيات وإصابات كورونا في "إسرائيل"

سجلت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، 9 وفيات و1883 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 424 وفاة، وعدد المصابين إلى 53559 إصابة.

ووفقاً للمعطيات الصادرة عن ما تسمى بـ"الصحة الإسرائيلية"، وصفت الحالة الصحية لـ 256 مصابا بالخطيرة، منهم 77 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 30488 حالة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 22647 بعد تسجيل 587 حالة تعاف جديدة.

وفي سياق ذي صلة، شارك الآلاف من الإسرائيليين، في تظاهرة "نشطاء الأعلام السوداء، وأصحاب المطاعم" أمام منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، احتجاجاً على التداعيات الاقتصادية للأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وعلى إدارته للأزمة.