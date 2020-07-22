رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية لشهر 6 مايو

يبحث المواطنون عن رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 6 يونيو / حزيران 2020، والتي تتحدث عن أنباء عن صرفها قبيل عيد الأضحى المبارك الذي يصادف في نهاية الشهر الحالي.

وتتابع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفعيل رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار الذي تفعله كل من وزارة التنمية الاجتماعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عادةً بعد إعلان السفير محمد العمادي صرف المنحة القطرية 100 دولار عبر وسائل الإعلام.

وقد صرفت وزارة التنمية في 27/6/2020، المنحة القطرية 100 دولار أمريكي لشهر مايو (أيار).

واستفاد من المنحة القطرية 100 دولار شهر مايو 2020 نحو 100 ألف أسرة فقيرة تعاني من أزمات مستمرة على مدار السنوات الماضية، تم صرفها وفق إجراءات احترازية ووقائية.

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 6 مايو/ أيار 2020

يُشار إلى أن قطر تقوم بصرف 100 دولار منذ أكثر من عام على عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وتهدف دولة قطر إلى مساعدة الفقراء في قطاع غزة في ظل ما يشهده القطاع من أزمات قائمة ومستمرة منذ عام 2007.

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 6 مايو/ أيار 2020رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لدورة – 6 2020 سيعمل فور الإعلان عن تفعيله من قبل الجهات الرسمية.

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار