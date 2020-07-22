الليرة التركية مقابل العملات الاجنبية اليوم الاربعاء22/7/2020 ..تعافي بسيط

يشهد سعر صرف الليرة التركية ارتفاعاً طفيفاً مقابل العملات الأجنبية ، ليتعافي لأول مرة منذ عدة اشهر وخاصة بعد التي تفرضه الولايات المتحدة الامريكية على تركيا بسبب مواقفها السياسية ، اضافة الى انتشار فيروس كورونا.

"فلسطين اليوم" تتابع بشكل يومي قيمة التداول لليرة التركية، حيث شهد تدني نتيجة فيروس كورونا ، حيث شمل التدني جميع العملات الرئيسية في دول العالم.

سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات العربية والاجنبية :

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الاربعاء 22/7/2020:

سعر الشراء :6.8279

سعر المبيع :6.8326

سعر صرف الليرة التركية مقابل اليورو :

سعر الشراء :7.8833

سعر المبيع : 7.8894

سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال السعودي :

سعر الشراء :1.8201

سعر المبيع :1.8219

سعر صرف الليرة التركية مقابل الجنيه الاسترليني :

سعر الشراء :8.6863

سعر المبيع :8.6971

سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال القطري اليوم الاربعاء22/7/2020

سعر الشراء :1.8748

سعر المبيع :1.8773

سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية :

سعر الشراء :311

سعر المبيع :318

وتشهد الليرة التركية تقلبات بين الحين والآخر, مرتبطة بالأوضاع الراهنة في تركيا, على الصعيد السياسي بشكل رئيسي.