الليرة التركية مقابل العملات الاجنبية اليوم الاربعاء22/7/2020 ..تعافي بسيط

يشهد سعر صرف الليرة التركية ارتفاعاً طفيفاً مقابل العملات الأجنبية ، ليتعافي لأول مرة منذ عدة اشهر وخاصة بعد التي تفرضه الولايات المتحدة الامريكية على تركيا بسبب مواقفها السياسية ، اضافة الى انتشار فيروس كورونا.
"فلسطين اليوم" تتابع بشكل يومي قيمة التداول لليرة التركية، حيث شهد تدني نتيجة فيروس كورونا ، حيث شمل التدني جميع العملات الرئيسية في دول العالم.
سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات العربية والاجنبية :
سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الاربعاء 22/7/2020:
سعر الشراء :6.8279
سعر المبيع :6.8326
سعر صرف الليرة التركية مقابل اليورو :
سعر الشراء :7.8833
سعر المبيع : 7.8894
سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال السعودي :
سعر الشراء :1.8201
سعر المبيع :1.8219
سعر صرف الليرة التركية مقابل الجنيه الاسترليني :
سعر الشراء :8.6863
سعر المبيع :8.6971
سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال القطري اليوم الاربعاء22/7/2020
سعر الشراء :1.8748
سعر المبيع :1.8773
سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية :
سعر الشراء :311
سعر المبيع :318
وتشهد الليرة التركية تقلبات بين الحين والآخر, مرتبطة بالأوضاع الراهنة في تركيا, على الصعيد السياسي بشكل رئيسي.