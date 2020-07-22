مصر: إحباط هجوم كبير في شمال سيناء ومقتل 18 ارهابياً

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الأربعاء 22/7/2020، إحباط محاولة هجوم كبير للعناصر الإرهابية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد، شمال شرقي مصر.

ووفقاً لموقع "بوابة أخبار اليوم"، قالت القوات المسلحة:" إن هذه العملية تأتي "فى إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة".

وأضافت: "نجحت قواتنا فى إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام أربع عربات وعدد من العناصر التكفيرية ".

وأوضح البيان أن قوات التأمين للإرتكاز الأمنى بالتعاون مع القوات الجوية، طاردت العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة.

وأسفرت المطاردة عن "مقتل 18 فردًا ارهابياً، منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير عدد 4 عربات، منها 3 عربات مفخخة".

وأضاف البيان: "نتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين استشهد 2 من أبطال القوات المسلحة وأصيب 4 آخرين أثناء قيامهم بآداء واجبهم الوطني".

واختتم البيان بـ"تؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها فى تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم".