الدولار مقابل الليرة اليوم الاربعاء 22/7/2020

يشهد سعر صرف الدولار الامريكي اليوم الاربعاء22/7/2020 ولليوم الثالث على التوالي ، مقابل الليرة السورية استقراراً حيث بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة 2220 ليرة شراء،2230 ليرة مبيع .

وتتابع وكالة "فلسطين اليوم" بشكل يومي اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة السورية وماهو سعر الصرف بالبنوك والمصارف وبعض محافظات سوريا

سعر صرف الدولار مقابل الليرة يشهد استقراراً اليوم مسجلاً 2250 ليرة شراء،2240 ليرة مبيع وجاء سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 21-7-2020 علي النحو الأتي:

الدولار في دمشق: 2250 ليرة شراء،2240 ليرة مبيع.

الدولار في الرقة: 2250 ليرة شراء، 2240 ليرة مبيع.

الدولار في القامشلي: 2245 ليرة شراء، 2225 ليرة مبيع.

الدولار في سرمدابريف إدلب :2225 ليرة شراء، 2220 ليرة مبيع.

ويشار الى ان مدينة إدلب خارج سيطرة الدولة السورية و الجيش السوري ، فسجل الدولارارتفاعاً ملحوظاً عن يوم أمس في الشراء و المبيع 2240 – 2245

وبالنسبة لمناطق سيطرة الدولة السورية، ارتفع الدولار في كل من حلب إلى (2250- 2240) ليرة شراء

سجل الدولار في اللاذقية وطرطوس، 2230 ليرة شراء،2250 ليرة مبيع.

المصرف المركزي شراء 1258 ليرة سورية

المصرف المركزي بيع 1250 ليرة سورية

السوق السوداء شراء: 2310 ليرة سورية

السوق السوداء بيع : 2260 ليرة سورية

سـعر صرف اليورو اليوم لااربعاء 22/7/2020

المصرف المركزي شراء1411 ليرة سورية

المصرف المركزي بيع 1401 ليرة سورية

السوق السوداء شراء 2578 ليرة سورية

السوق السوداء بيع 2641 ليرة سورية

سعر صرف العملة السورية مقابل العملات العربية والأجنبية بالنسبة لسبب تراجع السعر مقابل العملات الآخري، يأتى ذلك لقلة النقد الأجنبي فى البنك المركزى السوري، وكان دعت الحكومة السورية إلى إصدار قراراً هاماً بشأن الموارد والواردات عن عجز الحكومة السورية فى تغطية مستورداتها من الخارج.