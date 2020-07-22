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الأسير المجاهد جهاد شحادة يدخل عامه الـ (16) والأخير في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:22 - 22 يوليو 2020
جهاد شحادة جهاد شحادة
تقارير
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أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد جهاد أحمد عوض شحادة (33 عاماً)؛ من محافظة جباليا شمال قطاع غزة، أنهى خمسة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه السادس عشر والأخير في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 22/07/2005م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن الفعلي (16) عاماً؛ بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير جهاد شحادة ولد بتاريخ 18/03/1987م؛ وهو أعزب؛ ويقبع حالياً في سجن نفحة الصحراوي.

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