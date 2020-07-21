موعد عيد الاضحى المبارك 2020

اقترب موعد عيد الأضحى المبارك 2020 ، وسط تحري المسلمون لموعد عيد الأضحى بالتاريخ الميلادي، وقد حدد الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، موعد عيد الأضحى لعام 2020 في الدول العربية.

وسجلت محركات البحث العالمية بحث المسلمون في جميع انحاء العالم، موافقة عيد الاضحى بالتاريخ الهجري، لمعرفة موعد عيد الأضحى المبارك 2020.

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ويعتبر عيد الأضحى المبارك أحد الطقوس الدينية والشعائر الدينية الاساسية، إذ فيه أجور عظيمة منها حج البيت، وتقديم الهدي قربة إلى الله عزوجل.

موعد عيد الاضحى 2020 بالميلادي

وقال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، إنه يُتوقع أن يولد هلال شهر ذي الحجة 1441 الاثنين 20 تموز/ يوليو المقبل الساعة 21:33، أي بعد غروب الشمس، ويشاهد مساء الثلاثاء، ليكون الأربعاء 22 تموز/ يوليو، غرة ذي الحجة، وتوافق الجمعة 31 تموز/ يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك وفق ما نقلته (رؤيا) الأردنية.

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ووفقًا لذلك تكون وقفة يوم عرفة يوم الخميس 30 تموز/ يوليو، ويعتمد الوقت الفعلي على رؤية هلال شهر ذو الحجة لعام 1441 هـ، وهو الشهر الثاني عشر والأخير من التقويم الهجري.