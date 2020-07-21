غزة: قرار بتأخير دخول الصجف المحلية من الضفة لمدة 48 ساعة

قرر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، تأخير دخول الصحف المحلية اليومية من الضفة إلى قطاع غزة على حاجز بيت حانون.

وقال رئيس المكتب الاعلامي سلامة معروف، إنه سيتم تأخير وصول تلك الصحف لغزة لمدة ٤٨ساعة، مبيناً أنه تم إبلاغ إدارات تلك الصحف بالقرار اليوم.

وأضاف أن القرار يأتي بناءً على توصية اللجنة الطبية المختصة في ملف مواجهة فيروس "كورونا" وعملاً بما هو متبع من إجراءات مع كافة السلع والواردات إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن التأخير في المعبر هدفه ضمان عدم انتقال عدوى الفيروس إلى قطاع غزة، في ضوء زيادة وتيرة الإصابات في محافظات الضفة الغربية خلال الفترة الماضية.