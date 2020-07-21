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"إسرائيل" تستولي على 525 دونمًا من أراضي بيت لحم

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 23:06 - 21 يوليو 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
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أنهت إسرائيل اليوم الثلاثاء إجراءات تسجيل وضم 525 دونما، من أراضي بلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم لصالح مجمع غوش عتصيون الاستيطاني.

وقال رئيس مجلس غوش عتصيون الاستيطاني شلومو نئمان: "إنه بعد 76 عاما انتهى إجراء طويل لتسجيل الأراضي باسم شركة هيمونوتا التي استحوذ عليها الصندوق القومي اليهودي قبل سبعة عقود"، مضيفا "هذا يوم تاريخي ومهم لغوش عتصيون".

ورفضت محاكم الاحتلال جميع الأوراق التي قدمها الفلسطينيون على مدار أعوام وتثبت ملكيتهم للأراضي، وسمحت بتسجيلها لملكية المستوطنين، فيما اعتبر داني عطار رئيس الصندوق القومي اليهودي الاستيلاء على أراضي البلدة بالتاريخي لأنه يسمح ببدء بناء مئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة.

في السياق، قالت حركة "السلام الآن" أن الصندوق القومي اليهودي حول نفسه خلال السنوات الأخيرة إلى "الصندوق القومي اليهودي للمستوطنين".

وأضافت في بيان صحفي لها: "من المؤسف أنه بدلا من الانخراط في تنمية دولة إسرائيل، فإنه يواصل الاستثمار في مشروع الاستيطان المثير للجدل".

وتابعت: "اختار الصندوق القومي اليهودي مرة أخرى خدمة المصلحة الضيقة لجمهور صغير بينما تدوس على حقوق الإنسان الأساسية للسكان الفلسطينيين".

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