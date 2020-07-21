الجهاد الاسلامي: تصريحات الأسير المحرر أبو عاهور تدق ناقوس الخطر الذي يهدد حياة الأسرى

أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، أن حالة الأسير المحرر نضال أبو عاهور تكشف جزءًا من معاناة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"

وقالت الحركة في بيان صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مساء اليوم الثلاثاء، إن الحالة الصحية المتردية للأسير المحرر نضال أبو عاهور ، الذي جرى الإفراج عنه مساء أمس الاثنين، من سجون الاحتلال، بسبب تدهور حالته الصحية، تكشف جزءً من معاناة الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال الصهيوني.

وأضافت، أن الكلمات القليلة التي صرح بها الأسير المحرر نضال أبو عاهور حول أوضاع الأسرى المرضى وظروف اعتقالهم القاسية، تشكل دليل إدانة للاحتلال ولمصلحة السجون التي تمعن في سياسات الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى.

وشدد الحركة على أن تصريحات أبو عاهور تدق ناقوس الخطر الذي يتهدد حياة الأسرى الأبطال نتيجة سياسات القتل البطيء التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقهم.

ووجهت الحركة، التحية للأسير المحرر البطل نضال أبو عاهور، فإننا ندعو إلى استمرار الدعم والإسناد للأسرى داخل السجون الصهيونية الظالمة.

وطالبت بتكثيف الحملات القانونية والإعلامية المساندة لهم والعمل على فضح جرائم الاحتلال بحقهم.

وتابعت الجهاد الاسلامي في بيانها: "يبقى الأمل معقوداً على أبطال المقاومة وفصائلها الأبيّة التي تعمل بجد وعزيمة أكيدة من أجل حماية أسرانا الأبطال وإطلاق سرحهم".