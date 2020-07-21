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تركيا تسجل ارتفاعًا في عدد الوفيات والاصابات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:47 - 21 يوليو 2020
كورونا تركيا كورونا تركيا
تقارير
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سجلت تركيا، اليوم الثلاثاء، 928 إصابة شخص جراء فيروس "كورونا"، فيما سجلت 18 حالة وفاة في البلاد

وقالت وزارة الصحة التركية، إن إجمالي الاصابات ارتفعت إلى 221 ألفا و500، وكذلك تسجيل 18 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و523 حالة.

وأضافت، أن 1009 شخص تعافوا ليرفع حصيلة المتعافين 204 آلاف و11 حالة شفاء، فيما أجرى أكثر من 42864 اختبار الكشف عن كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتبين الأرقام المعلنة لليوم الثامن على التوالي، تواصل إصابات فيروس كورونا في تركيا بالانخفاض إلى ما دون الألف، بعد أكثر من شهر كانت فوق الألف.

من جهته، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة في تغريدة على "تويتر"، إنه " في الأيام الثلاثة الماضية، انخفض عدد حالات الإصابة بكورونا في 71 مقاطعة".

وأضاف: "لا يوجد مرضى في العناية المركزة في 21 مقاطعة".

الجدير بالذكر، أن تركيا سجلت أمس الاثنين 931 إصابة بكورونا، و17 حالة وفاة.

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