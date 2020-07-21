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محافظة أريحا يقرر اغلاق المدينة حتى مساء الخميس

  • فلسطين اليوم - اريحا
  • 21:08 - 21 يوليو 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
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أعلن محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، مساء اليوم الثلاثاء، عن اغلاق شامل للمحافظة ومنع الدخول إلى أو الخروج من المحافظة والمخيمات.

وأوضح أبو العسل في تصريح صحفي، أن الاغلاق يبدأ من الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء وحتى صباح يوم الخميس.

وأكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء بإغلاق المحافظات ومنع التنقل من مساء الخميس حتى صباح الأحد.

وشدد أبو العسل على أنه لن يجري التهاون مع كل من ينتهك الحظر الشامل، بهدف محاصرة الوباء وعدم حصول انتكاسة، وحتى تتمكن الطواقم الطبية والصحية من تتبع الخريطة الوبائية، منوها إلى أن عدد الاصابات بالمحافظة 144 مصابة مؤكدة.

ولفت أنه يستثنى من الاغلاق الصيدليات، والمخابز، مؤكدًا على ضرورة تعاون الجميع ووعي المواطنين للخروج من الجائحة والتي تهدد سلامة وصحة واقتصاد الوطن.

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