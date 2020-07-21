حزب الله يعلن استشهاد أحد عناصره في سوريا وتخوف "إسرائيلي" من الرد

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد أحد عناصره في الهجوم "الإسرائيلي" الذي وقع ليلة أمس في سوريا .

وقال حزب الله في بيان صحفي: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف ‫المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي كامل محسن جواد من بلدة عيتيت جنوب لبنان والذي ارتقى جراء العدوان الصهيوني على محيط مطار دمشق الدولي.

‏على الصعيد ذاته، أكدت قناة كان العبرية، ان هناك تخوف في "إسرائيل" من رد حزب الله بعد إعلان استشهاد احد عناصره في هجوم ليلة أمس في سوريا

وقال المراسل العسكري للقناة: "إذا كانت معادلة نصر الله لا تزال صالحة/سارية المفعول ، فهذا يعني أنه يجب على "إسرائيل" الاستعداد لرد حزب الله".