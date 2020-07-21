السيد خامنئي: سنوجه ضربة للأمريكيين ردًا على اغتيال سليماني

هدد قائد الثورة الاسلامية في ايران السيد "علي الخامنئي"،اليوم الثلاثاء، أن إيران "ستوجه ضربة بالمثل للأمريكيين ردا على قتلهم قاسم سليماني"، وأن "الحشد نعمة من الله".

وقال السيد خامنئي لدى لقائه رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، "لقد قتل الأمريكيون ضيفكم قاسم سليماني برفقة أبو مهدي المهندس، قتلوه في منزلك واعترفوا صراحة بالجريمة وهذه ليست مسألة بسيطة".

وأضاف: "لن ننسى جريمة قتل الأمريكان لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس"، وأن بلاده "تعارض أي شيء يضعف الحكومة العراقية".

وأردف: "وجهة النظر الأمريكية تجاه العراق هي عكس وجهة نظر إيران تماما لأن الولايات المتحدة هي العدو بكل ما تعنيه الكلمة ولا تتفق مع عراق مستقل قوي به حكومة أغلبية".