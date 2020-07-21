ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

جامعة بيرزيت تقدم منحًا دراسية لـ20 من طلبة الثانوية العامة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 19:03 - 21 يوليو 2020
جامعة بيرزيت جامعة بيرزيت
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

قررت جامعة بيرزيت توفير 20 منحة دراسية لطلبة الثانوية العامة من منطقة مسافر يطا، جنوب الخليل، تشمل 5 منح معيشية لسكن الطالبات، دعماً لتعليم أبنائنا وبناتنا من هيئات وقرى جنوب الخليل، لتعزيز وجودهم وتمكينهم من إكمال تعليمهم الجامعي.

وقال رئيس الجامعة عبد اللطيف أبو حجلة "إن مبادرة الجامعة هي في صلب رسالتها الوطنية والأكاديمية، ففي خضم تحديات حياتنا الفلسطينية، نحن بحاجة إلى تقديم دعم ملموس لأبناء شعبنا في المناطق الأقل حظّاً والتي تواجه خطر الاستيطان كل يوم وكل ساعة. وهذا الدعم للطلبة غير المقتدرين القاطنين في مسافر يطا هو جزء من عملنا في الدفاع عن حق الطلبة الفلسطينيين في الحصول على تعليم عالٍ في وطنهم وبين أهلهم وعلى أرضهم. ومن حق بناتنا وأبنائنا خوض تجربة جامعية تربط بين الطلبة الفلسطينيين من القرى والبلدات والمدن في فضاء من الحرية الفكرية والأكاديمية في جامعة بيرزيت. وما نقدمه هو مساهمة بسيطة من أجل مستقبل أفضل وعيش حر كريم".

الأكثر مشاهدة

متعلقات