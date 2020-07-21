جيش الاحتلال يسقط حوامة اخترقت أجواء "غلاف غزة"

أسقط جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حوامة اخترقت اجواء "غلاف غزة"، ويزعم أنها قادمة من قطاع غزة.

وذكر موقع "حدشوت بتاخون سدي" العبري، أن "حوامة قادمة من وسط قطاع غزة اخترقت أجواء الغلاف وتم السيطرة عليها من قبل الجيش وإنزالها".

وكان جيش الاحتلال، قد رصد يوم السبت، حوامة اخترقت أجواء منطقة "غلاف غزة"، وزعم أنّها قادمة من قطاع غزة.

وذكر موقع "حدشوت بتاحون سديه" العبري، أن "حوامة قادمة من قطاع غزة اخترقت أجواء غلاف غزة، صباح اليوم ومن ثم عادت إلى داخل غزة".

يُشار إلى أن المقاومة الفلسطينية طّورت من إمكانياتها العسكرية، خلال السنوات الماضية، وذلك استعدادًا لمواجهة أي عدوان إسرائيلي قد يقترفه على القطاع.