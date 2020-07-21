شاهد تردد قناة لنا السورية LANA TV 2020 ، إذ ازدادت عمليات بحث السكان عن تردد قناة لنا السورية في هذه الفترة، ويعود ذلك إلى قيمة وجودة ما تبثه القناة السورية الرائدة على مدار 24 ساعة، في جذب الجمهور والمتابعين لها سواء كان من محافظات سوريا أو من دول عربية، وتركز في مضمونها على تبسيط نقل مشاكل حياة السوريين إلى المسؤولين في السلطة، للعمل على حلها، بالإضافة إلى عرضها المسلسلات والبرامج الفنية.

وتبث قناة لنا السورية مجموعة من المسلسلات والبرامج الدرامية والفنية، وهي نادرًا من تبث برامج سياسية، إذ تأسست القناة في تاريخ 11 مايو عام 2018، كما واستطاعت أن تنافس باقي القنوات الاخرى، لذا حققت مشاهدات عالية، على مشاهدة مسلسلاتها وبرامجها.

وفي هذه المقالة الرائدة، لقد وفرّنا لكم تردد قناة لنا السورية الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات، وحال ضبطه فإن المشاهدين للقناة سيستمتعون في مشاهدة ما تبثه القناة.

وابدعت قناة لنا السورية في بث المسلسلات والبرامج المختلفة، حيث حققت أعلى نسبة مشاهدات مقارنة مع القنوات السورية المحلية، نظرًا لملامستها هموم السكان، والترفيه عنهم بالمسلسلات وبالبرامج الفنية، فيما يتصدر ترددها قائمة الأعلى بحثًا على محرك جوجل العالمي.

وفيها ايضًا، وفرنا لكم رابط صفحة القناة على الفيس بوك، وفيها تبث يوميًا محتواها الإعلامي وكل ما ستبثه في الأيام المقبلة ليكون متابعيها على إطلاع تام (اضغط هنا )، ورابط قناة لنا السورية على منصة اليوتيوب للفيديو (اضغط هنا ).

ويواصل الباحثون عن تردد قناة لنا السورية 2020، بشكل دوري، إذ عكفت قناة لنا السورية علرى أكثر من تردد بأكثر من نظام تعمل عليه منها تردد قناة لنا بلس، وتردد قناة لنا اتش دي.

وحصدت قناة لنا السورية على مئات الالاف من المشاهدات في برهة قصيرة، لنجاح مضمونها على مستوى الدراما والمسلسلات العربية السورية بسبب تقديمها محتوى مميز وهادف وبرامج متنوعة.

وحققت قناة لنا السورية نجاحًا باهرًا في الوصول لقاعدة جماهيرية كبيرة على المستوى العربي والمحلي ومن فئات مختلفة، بعد إطلاق ترددها الجديد، إذ استخدمت تقنية جيدة في بث محتوها المميز يدون انقطاع او تشويش.

قناة لنا السورية LANA TV، تهم في تقديم المسلسلات القديمة والحديثة، وبهذا استطاعت القناة أن تبني لها جمهور كبير.

برامج قناة لنا السورية LANA TV :

وتعرض قناة لنا السورية برامجها المختلفة بشكل مجاني وغير مشفر على مدار الـ24 ساعة، فيما يلي برامج القناة الستة.

1-وبرنامج ما ورد.

2-وبرامج حكايتي.

3-برامج قناة لنا السورية.

4-وبرنامج الرأي العام.

5-وبرنامج من البابوج للطربوش.

6-وبرنامج لازم نحكي.

تردد قناة لنا السورية LANA TV على القمر الصناعي نايل سات :

وتبث قناة لنا السورية LANA TV عبر ترددها الجديد 2020، التي يعرض البرامج والمسلسلات المتنوعة على مدار الـ24 ساعة.

تردد قناة لنا السورية LANA TV :

اسم القناة: قناة لنا بلس

القمر: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: h

اسم القناة: لنا السورية

القمر: نايل سات

التردد: 12360

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: v

اسم القناة: تردد لنا السورية هد lana tv hd

القمر: نايل سات

التردد: 11373

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: h