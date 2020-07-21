تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

واوضحت الصحة، ان الاصابة من داخل الحجر الصحي ومن العائدين أمس، عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع، ما رفع اجمالي الاصابات إلى 75 حالة.

وفي السياق، وبيّنت الصحة بغزة في تقريريها اليومي عن مستجدات مرض (كوفيد-19)، انها اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بها بلغت 527,13 عينة، منها 453,13 عينة سلبية و74 عينة إيجابية.

وأكدت ان عدد الحالات المصابة المؤكدة 74 إصابة، منذُ ظهور اول إصابة مارس الماضي.

وأشارت إلى ان عدد الحالات التي شفيت من المرض وصلت 68 حالة، وحالة وفاة واحدة.

وفي مارس الماضي، أعلنت حكومة غزة، إغلاق كافة المعابر ومجموعة من الاجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع وصول عدوى فيروس كورونا إلى سكان قطاع غزة.