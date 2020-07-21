منحة دراسية لـ 4 آلاف طالب في المخيمات الفلسطينية

أشرف رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتيه، اليوم الثلاثاء، على توقيع مذكرة تفاهم تقدم بموجها منحة دراسية لـ 4000 طالب في المخيمات الفلسطينية، بقيمة 2 مليون شيقل.

ووقعت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، ممثلة بمديرها أحمد حنون، وصندوق وقفة عز ممثلا برئيسه طلال ناصر الدين، في مكتب اشتيه، برام الله.

وأوضح اشتيه، أن الحكومة تبحث عن كل إمكانية من شأنها أن تعزز صمود السكان في المخيمات الفلسطينية كافة، لاسيما أنهم سيشعون في أوضاع اقتصادية صعبة.

وبيّن أن توزيع المنحة سيكون وفق نسبة لكل مخيم، وذلك بالتنسيق بين دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية في المخيمات، مشدّدًا أن الحكومة ستستمر بتقديم الدعم.

بدوره، أكد رئيس صندوق "وقفة عز" ناصر الدين، أن من مهام الصندوق دعم سكان المخيمات، والاسر المحتاجة.