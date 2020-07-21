ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

بقيمة 2 مليون شيقل

منحة دراسية لـ 4 آلاف طالب في المخيمات الفلسطينية

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 17:06 - 21 يوليو 2020
خلال توقيع على مذكرة منحة 4 آلاف طالب من المخيمات خلال توقيع على مذكرة منحة 4 آلاف طالب من المخيمات
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أشرف رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتيه، اليوم الثلاثاء، على توقيع مذكرة تفاهم تقدم بموجها منحة دراسية لـ 4000 طالب في المخيمات الفلسطينية، بقيمة 2 مليون شيقل.

ووقعت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، ممثلة بمديرها أحمد حنون، وصندوق وقفة عز ممثلا برئيسه طلال ناصر الدين، في مكتب اشتيه، برام الله.

وأوضح اشتيه، أن الحكومة تبحث عن كل إمكانية من شأنها أن تعزز صمود السكان في المخيمات الفلسطينية كافة، لاسيما أنهم سيشعون في أوضاع اقتصادية صعبة.

وبيّن أن توزيع المنحة سيكون وفق نسبة لكل مخيم، وذلك بالتنسيق بين دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية في المخيمات، مشدّدًا أن الحكومة ستستمر بتقديم الدعم.

بدوره، أكد رئيس صندوق "وقفة عز" ناصر الدين، أن من مهام الصندوق دعم سكان المخيمات، والاسر المحتاجة.

  

الأكثر مشاهدة

متعلقات