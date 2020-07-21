شاهد تردد قناة روسيا اليوم RT ARABIC 2020   

تردد قناة روسيا اليوم RT ARABIC 2020 على الاقمار الصناعية الثلاثة ، إذ ازدادت في الآونة الاخيرة البحث عن تردد قناة روسيا اليوم ، والتي تتخذ من موسكو مقرًا لها، حيثُ تقدم القناة الشهيرة برامج متنوعة ونشرات إخبارية تهتم بالمرتبة الأولى في آخر المستجدات السياسية في العالم وكذلك في منطقة الشرق الاوسط الذي تُعد ملعب موازين القوى الدولية، حول تقاسم غنائم وثروات الدول، لذا احدثت أزمات داخلية وعراك عسكري منذُ سنوات.

وتبث قناة روسيا اليوم ، برامجها والنشرات الاخبارية على مدار 24 ساعة مجانًا دون تشفير، إذ تتميز القناة في برامجها المختلفة بأنها تسلط الضوء على الاحداث العالمية والاقليمية وتسعى لتوصيل المفاهيم للناس وما يدور من حولهم، من خلال استضافة خبراء ومحللين ومسؤولين ورؤساء دول وغيره، وتقوم بطرح الاسئلة عليهم وتكون الاجابة عليها باستفاضة.

واستطاعت القناة ان تصل إلى كل بيت في العالم، حيثُ صنفت على صفة الاعلام الدولي، بسبب تعدد لغاتها ومحتواها الاعلامي، في حين، تنشر قناة روسيا اليوم ، معالم جمال روسيا وكل ما يتعلق بها من تكنولوجيا وزارعة واقتصاد وسياحة وغيره ، وذلك لتعريف الناس بروسيا، وهي جزء من استراتيجية القناة.

وحرصت وكالة فلسطين اليوم في هذه المقالة الرائعة على توفير تردد قناة روسيا اليوم الجديد، مع ابرز برامجها.

وتبث قناة روسيا اليوم، موادها الاعلامية باللغة العربية والاسبانية والانجليزية، كما للقناة مكاتب فرعية منها: في لندن وكندا والولايات المتحدة وباريس والهند، وتركز معظم اخبارها عن السياسية.

وتنظم قناة روسيا اليوم، برامج عدة، منها: التحقيقات، ورحلة في الذاكرة، واسأل أكثر، وقصارى القول، وبالتفاصيل، وفن الحياة، وأبعاد روسية، العالم إلى أين.

تردد قناة روسيا اليوم 2020 RT ARABIC

وتحرص قناة روسيا اليوم على تقديم نشرات الأخبار التي تخص جزء من الدول العربية، ومنها المصرية والفلسطينية والليبية والسودانية إلى جانب دول العالم. وأطلقت الحكومة الروسية RT ARABICعلى القناة.

وتهدف القناة من ذلك لتعبر عن الرأى الروسي، حيث تعمل الحكومة على تمويلها. مقر قناة روسيا اليوم 2020؟ يقع مقر القناة بقلب روسيا، والشركة التي تتبعها هي تي في - نوفوستي، وهي شركة تقوم بعرض مجموعة من التقارير المصورة والأفلام الوثائقية، وبدأ بث القناة لأول مرة في 4 مايو عام 2007. حيث تعتمد معظم برامجها على الأخبار الرياضية والاقتصادية والسياسية.

محدث تردد لقناة روسيا اليوم على الاقمار المختلفة. اليوم على نايل سات.

التردد:10892.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: H.

معامل تصحيح الخطأ:⅞.

روسيا اليوم على الهوت بترد.

التردد:11747- 11977.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب:V.

معامل تصحيح الخطأ:¾.

روسيا اليوم على العرب سات.

التردد:12685- 11373.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب:H.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

تقدم قناة روسيا اليوم 2020 مجموعة من البرامج التي يشاهدها الكثير من المتهمين بالأحداث اليومية والإخبارية غير أنها ليس قناة تجارية.

رابط موقع روسيا اليوم الالكتروني ( اضغط هنا ) .

رابط تحميل تطبيق قناة روسيا اليوم ( اضغط هنا ).