الاحتلال يحكم ضد طفل فلسطيني بالسجن مدى الحياة

أصدرت محكمة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حكمًا ضد طفل فلسطيني من الخليل جنوب الضفة المحتلة، لمدى الحياة داخل الاسر.

وذكر موقع 0404، أن محكمة "عوفر" أمرت بسجن الاسير خليل جبارين (16 عامًا)، مدى الحياة وغرامة مالية.

وزعمت محكمة "عوفر" أن الاسير جبارين متهم بقتل مستوطن في مجمع رامي ليفي للتسوق بمستوطنة "غوش عتصيون" المقامة على أراضي المواطنين بالضفة المحتلة، في سبتمبر 2018.

وفي 29 سبتمبر 2018، مدّدت محكمة الاحتلال، توقيف الأسير المصاب خليل جبارين، مدة 13 يومًا بدعوى "استمرار التحقيق".

يشار إلى ان قوات الاحتلال تواصل اعتقال نحو 6 آلاف أسير داخل المعتقلات والغرف الضيقة جدًا، التي تفتقر لأدنى متطلبات المعيشية والصحية.