الوفد المصري يركز في مباحثاته على ضوابط ملء وتشغيل سد النهضة

أكد الوفد المصري في مفاوضاته بشأن سد النهضة الاثيوبي، اليوم الثلاثاء، أن القاهرة ركزت في مباحثاتها مع اثيوبيا على الضوابط المتعلقة بآليات ملء وتشغيل السد.

وأوضح عضو الوفد المصري د. علاء الظواهري، أن بلاده ركزت طوال جلسات التفاوض على الضوابط التي تحكم عملية الملء والتشغيل في فترات الجفاف.

وبيّن الظواهري في تصريح صحفي، أن وفده ناقش تلك الاليات بألا تؤثر تلك العمليات على نصيب البلاد من المياه"، حيث تصرف نحو 49 مليار متر مكعب من المياه.

وقال إننا "حددنا كميات المياه التي يجب تصريفها، وكميات المخزون، ومقدار ما يمكن أن نحصل عليه منها، خلال 4 سنوات المقبلة".

وأضاف الظواهري، أن معدلات المياه في فترة الجفاف الممتد، تكون أقل من المتوسط ويتابع: "إنّ سنوات الجفاف أو الشحيحة لها حسابات أخرى وسيناريوهات مختلفة للمواجهة، وتفاوضنا لمنع لوجود أي تأثيرات أو ضرر على حصص مصر من المياه".

وأشار إلى أن بلاده أعدت حسابتها جيدا لجميع السيناريوهات المحتملة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية جاهزة بسيناريوهات لمدة 100 عام مقبلة، لمواجهة تأثيرات سد النهضة.

ولفت الوفد المصري، إلى أن ما يصل من مياه للسد العالي في مصر ليس رقما ثابتا، مستطردًا أن القاهرة طلبت من إثيوبيا أن تقوم بتصريف المياه خلال سنوات الجفاف، لتقليل الضرر.

وذكر أن مشكلة اديس أبابا، أنها ترى أن أي اتفاق سيحد من حريتها في إنشاء سدود أخرى مستقبلاً وبإرادة منفردة.

يشار إلى أن الاتحاد الافريقي وبحضور مراقبين أفارقة وأوربيين وامريكيين يرعى مباحثات جرت بين دول الثلاثة (مصر، والسودان، واثيوبيا)، اليوم، لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة.

وكان وزير مصري، حذر يوم الاحد، دولة إثيوبيا أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي في قضة ملء خزان سد النهضة الاثيوبي بمياه النيل الازرق، دون التوصل لاتفاقية مشتركة متعقلة بحصص للدول الثلاثة (مصر، السودان، اثيوبيا)، بالمياه.

ونبّه وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، أن قضية ملء سد النهضة ليس سهلاً، مؤكدًا أن هناك تحديدات عديدة تواجهها القاهرة في هذا الملف.

وقال عبد العاطي لصحيفة "الشروق" المصرية: إن" رئيس مصر عبد الفتاح السيسي يتابع نتائج المفاوضات بشكل مستمر"، التي دعا إليها الاتحاد الافريقي مؤخرًا.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل برعاية الاتحاد الأفريقي بخصوص سد النهضة، وسننتظر عما تسفر نتائجه".

يًشار إلى أن دولة جنوب أفريقيا دعت لانعقاد قمة أفريقية يوم الثلاثاء المقبل، مصغرة للتباحث حول أزمة سد النهضة الإثيوبي.

في حين، تتخوف مصر من فقدان 5 مليارات متر مكعب من مياه النيل، بسبب ملء سد النهضة ذات التكلفة 5 مليارات دولار، وهو ما يفقدها 200 ألف فدان عن الإنتاج، وحدوث جفاف، إضافة إلى خسارة مليون وظيفة، وتفقد أيضًا كهرباء بقيمة 300 مليون دولار.