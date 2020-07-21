الصحة بغزة تجدد تأكديها عدم وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا

جددت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، تأكيدها عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) داخل القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحةً انها اجرت 22 عينية جديدة لفحص الحالات المشتبهة بها.

وبيّنت الصحة بغزة في تقريريها اليومي عن مستجدات مرض (كوفيد-19)، انها اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بها بلغت 527,13 عينة، منها 453,13 عينة سلبية و74 عينة إيجابية.

كما وأكدت ان عدد الحالات المصابة المؤكدة 74 إصابة، منذُ ظهور اول إصابة مارس الماضي.

وأشارت إلى ان عدد الحالات التي شفيت من المرض وصلت 68 حالة، وحالة وفاة واحدة.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الثلاثاء 21/7/2020 عن تسجيل حالتي وفاة في سعير وبيت أمر بمحافظة الخليل، وتسجيل 403 إصابة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية .

وقالت الصحة ان حالات التعافي بلغت : 11 حالة تعافٍ، بينها 4 في محافظة سلفيت، و7 في محافظة رام الله والبيرة

وأوضحت ان عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة والمتوسطة: 40 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة والمتوسطة، بينها 4 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

- إجراء 3598 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها

- عدد الحالات النشطة الكلي: 8750

- عدد حالات التعافي: 2106

- عدد حالات الوفاة: 67

توزيع الإصابات على المحافظات:

محافظة القدس (155): مدينة القدس 91- قطنة 2- بدو 5- مخيم قلنديا 6- الرام 12- عناتا 1- كفر عقب 4- العيزرية 26- أبو ديس 1- بيت سوريك 1- جبع 5- بيرنبالا 1

محافظة رام الله والبيرة (49): مدينة رام الله 7- بيتونيا 1- مخيم الجلزون 5- البيرة 3- بيرزيت 1- نعلين 2- مخيم دير عمار 15- دير أبو مشعل 4- كوبر 8- كفر عين 1- برهام 1- بيت لقيا 1.

محافظة الخليل (119): مدينة الخليل 26- حلحول 2- بيت أولا 1- يطا 1- بني نعيم 2- دورا 4- الظاهرية 6- الريحية 1- بيت أمر 1- بيت كاحل 4- ترقوميا 11- سعير 1- مخيم العروب 10- مخيم الفوار 19- صوريف 1- إذنا 29.

محافظة طولكرم (7): مدينة طولكرم 1- قفين 1- علار 1- عتيل 1- اكتابا 1- شوفة 2.

محافظة بيت لحم ( 12): مدينة بيت لحم 3- مخيم الدهيشة 6- الولجة 1- بيت جالا 1- بتير1

محافظة سلفيت (2): كفل حارس 1- رافات 1

محافظة جنين (1): ميثلون 1.

محافظة نابلس (19): مدينة نابلس 19.

محافظة أريحا والأغوار (33): أريحا 9- مخيم عين السلطان 1- مخيم عقبة جبر 23.

محافظة قلقيلية (4): مدينة قلقيلية 4.

محافظة طوباس (2): مدينة طوباس 2.